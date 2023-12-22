عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر

الجزر ذو نكهة حلوة بطبيعته، لكنه من الخضروات غير النشوية ويحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة، كونه مصدرًا جيدًا للمعادن والفيتامينات، فهو أيضًا مصدر جيد للألياف الغذائية ومع ذلك، عادة ما يتم تحذير مرضى السكري من تناول الجزر، بل على العكس فهو مفيد لهم.

فوائد الجزر لمرضى السكر

-ينظم مستوى السكر في الدم

على الرغم من نكهته الحلوة، يمكن للجزر التحكم في مستويات السكر في الدم، بعد احتوائه على السكر والكربوهيدرات، فهو يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع مما يؤدي وظيفة أفضل ويشكل تأثيرًا أقوى على مستويات السكر في الدم.

-​يحسن صحة العين

الجزر غني بالزياكسانثين واللوتين ويحتوي أيضًا على البيتا كاروتين الذي يحسن البصر، يتعامل مرضى السكري في الغالب مع هذه المشكلة، يحتوي الجزر بشكل أساسي على البيتا كاروتين، وهي المادة التي تحول فيتامين أ المهم لصحة أعيننا، كما يؤدي النقص الشديد في فيتامين أ إلى الإصابة بالعمى، ويمنع الجزر تكون هذه العملية.

​-يتحكم في مستوى الجلوكوز

الجزر غني بفيتامين أ الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم في الجسم، الحفاظ على مستوى السكر في الدم أمر مهم حقا، يحتوي الجزر أيضًا على مضادات الأكسدة والألياف والمواد المغذية الأخرى، والتي تعتبر مهمة لمرضى السكري، الدرجة 100 تعني أن الطعام له نفس التأثير على الجسم مثل تناول نوع من السكر يسمى الجلوكوز، وبما أن مؤشر نسبة السكر في الدم في الجزر منخفض بطبيعته، فمن الآمن لمرضى السكري تناول الجزر.



-خيار آمن

وبالتالي يمكن اعتبار الجزر خياراً آمناً لمرضى السكري الذين يحرصون على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، يمكن للأفراد أيضًا الاستمتاع بالجزر بكميات صغيرة، خاصة إذا كان الشخص يتبع نظام الكيتو أو النظام الغذائي الكيتوني.

-القيمة الغذائية للجزر​

الجزر مصدر جيد للألياف وفيتامين ك1 والبوتاسيوم وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، من الأطعمة الصديقة لإنقاص الوزن وتساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، مع تحسين جودة صحة العين أيضًا، مصدر صحي للكربوهيدرات أيضًا، فهو منخفض في البروتين والدهون والصوديوم، ولكنه مصدر عالي لفيتامين أ والكالسيوم والمغنيسيوم والفولات.

المصدر: timesofindia.