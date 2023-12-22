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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة البرونزية.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وأوراوا الياباني

الأهلى
الأهلى

مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى.. يتسائل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم اليوم، خاصة القنوات المفتوحة.

يذكر أن مباراة الأهلى وأوراوا الياباني هي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2024، حيث سيحصل الفائز من هذه المباراة على الميدالية البرونزية.

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كأس العالم للأندية | الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

يأتي ذلك بعدما فشل الأهلى في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمته أمام فريق فيلومينينسي البرازيلي وكذا خسارة فريق أوراوا اليابانى أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 5:30 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية على أرض ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة  اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالي، حيث سبق وأدارت المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إذاعة بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية.

وفيما يلي تردد قنوات الرياضية السعودية SSC:

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلى وأوراوا اليابانى

بخلاف قناة SSC السعودية، من المتوقع نقل مباراة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني عبر 3 قنوات مفتوحة، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تاريخ الأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022

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