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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

الزمالك
الزمالك

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل موقف أحمد فتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء، من تجديد عقده مع الزمالك، بعد قرار إدارة النادي بإيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع.

وكتب السيد في تصريحات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" : "جلسة جمعت بين إدارة الزمالك ووكيل أحمد فتوح، وخال اللاعب، عقب مباراة ساجرادا الأنجولي، التي أقيمت بين الفريقين  الأربعاء، في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية".

وأضاف "الجلسة شهدت تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، عقب تدخل عديد من الشخصيات لتقريب وجهات النظر في العلاقة بين المجلس والزمالك، كونه لاعب من أبناء القلعة البيضاء".

واختتم: "تجديد عقد أحمد فتوح تم حسمه داخل نادي الزمالك بنسبة 90%، عقب الجلسة التي تم عقدها مع خال اللاعب أمس، واثنين من مسئولي النادي الأبيض، من بينهم حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، ومعه أحد أعضاء المجلس والمشرف على الكرة، وهو حسين السيد، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك، وقد يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب بشكل رسمي خلال 48 ساعة".

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