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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عرض خيالي.. أحمد سيد زيزو يصدم جماهير الزمالك بقرار عاجل.. تفاصيل

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

فجر إسلام صادق، مفاجأة مدوية بشأن أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط ترقب كبير من عدد من الأندية السعودية للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. 

موقف أحمد سيد زيزو من الرحيل عن صفوف الزمالك 

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو"، المذاع من خلال قناة "تن"، إن أحمد سيد زيزو متمسك بالرحيل عن صفوف الزمالك في شهر يناير المقبل بعد تلقيه عرض جاد من نادي الشباب السعودي مقابل مبلغ خيالي بـ 10 مليون دولار، واللاعب أبلغ المسؤولين داخل صفوف الفارس الأبيض برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق. 

وأضاف أن هناك محاولات من المسؤولين داخل صفوف الزمالك، وتحديدا ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وأكد على استمرار اللاعب في صفوف نادي الزمالك، موضحا أن هناك جلسة ستجمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع زيزو ووالده خلال الفترة المقبلة من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف الفريق. 

واستكمل أن أحمد سيد زيزو أبلغ عدد من اللاعبين والمسؤولين أثناء تواجد بعثة الزمالك في أنجولا برغبته الأكيدة في الرحيل عن صفوف الزمالك في يناير المقبل، وبعض المسؤولين داخل صفوف الزمالك أيدوا فكرة رحيل اللاعب عن الفريق في ضوء العرض المغري الضخم المقدم للحصول على خدمات اللاعب. 

وشدد على أن رحيل زيزو عن صفوف الزمالك يتوقف على أمرين وهم رفع الإيقاف عن القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإقناع مسؤولي بيراميدز بالسماح لمصطفى فتحي بالعودة لصفوف نادي الزمالك، مؤكدا أن مصطفى فتحي اتخذ قراره بالعودة لصفوف الزمالك مرة أخرى سواء في شهر يناير أو في بداية الموسم المقبل واللاعب يرغب في ختام مشواره داخل صفوف الزمالك. 

وأضاف أن أحمد سيد زيزو تحدث مع أحد المقربين منه داخل الفريق أن العرض المقدم له من نادي الشباب السعودي لن يتكرر مرة أخرى، واللاعب يرغب في تأمين مستقبله خاصة بعدما قدم الكثير للزمالك خلال المواسم الماضية، واللاعب ينتظر الجلسة التي ستحسم موقفه بشكل نهائي، وقد يتم ترضيته خلال الفترة المقبلة خارج العقد المنصوص عليه، خاصة أنه سبق وأن ممدوح عباس كان قد عقد جلسة مع اللاعب في فترة سابقة وتم ترضيته ماليا. 

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