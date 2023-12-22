خلص الكلام يا أهلي.. الزمالك ينهى الجدل بشأن أحمد فتوح

كشف الإعلامي الرياضي عمرو الدردير عن تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "فتوح زملكاوي

4 سنوات"

وكان أحمد فتوح قد خرج من معسكر الزمالك في لقاء زد دون إذن مسبق ليتم إيقافه شهرا مع خصم 25 ٪ من مستحقاته وعرضه للبيع.

وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.