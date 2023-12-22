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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

الاهلي
الاهلي

تواصل قنوات بين سبورت نقل المباراة التي تشغل بال جماهير الأهلي وهي مواجهة الفريق الأحمر مع الفريق الياباني في اللقاء المقام حاليا على استاد الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الاهلي 

لحظة بلحظة مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني

لقاء الأهلي وأوراوا الياباني يذاع حصريًا عبر شبكة قنوات SSC، بعد أن حصلت على حق البث الحصري على كافة قنواتها لمشاهدة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية في المنطقة العربية، وقررت إدارة قناة SSC بث مباراة الأهلي مباشر على قناة SSC 1 HD المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مجانا

توجد 3 قنوات مجانية على أقمار مختلفة يستطيع عشاق كرة القدم عبر ترددها مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني لحظة بلحظة بالمجان وهي:

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسى V

معدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقى H

الترميز: 27500

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تشكيل الأهلى ضد أوروا على برونزية مونديال الأندية

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

الاهلي 

تشكيل أوروا ضد الأهلي

استقر المدرب ماتشى سكورزا مدرب أوراوا الياباني، على التشكيلة التى سيلعب بها أمام الأهلي، فى لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية 2023.

ويشار إلى أن استاد الأمير عبد الله الفيصل فى مدينة جدة، يشهد المواجهة الحاسمة الآن بين فريق الأهلي ضد نظيره أوراوا الياباني، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023، والتي بدأت في الرابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل أوراوا اليابانى لمواجهة الأهلى فى كأس العالم للأندية

فى حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

خط الدفاع: سيكنى - شولز - ساكاي- هويبروتن - أكيموتو.

خط الوسط: إيتو - إيواو - ياسوى - كويزومي.

خط الهجوم: كانتي.

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