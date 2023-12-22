وفاة والدة لاعب الزمالك السابق

اعلن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق عن وفاة والدته صباح اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب تامر عبد الحميد،:"إنا لله وإنا إليه راجعون... أمي في ذمة الله".

وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.