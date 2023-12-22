استشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة في مدينة خان يونس

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم الجمعة، بوقوع شهيد في قصف إسرائيلي استهدف دراجة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم ، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع ليصل إلى 20057 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة.

كما تدوي صافرات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.