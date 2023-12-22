عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لم يستبعد أي لاعب مميز في القائمة المبدئية لكأس أفريقيا.


وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأسماء الموجودة في قائمة المنتخب المبدئية، هي الأسماء المميزة في مصر، لم يتم استبعاد أي لاعب مميز في مصر من هذه القائمة".


وأضاف: " لدينا ثقة في المدرب روي فيتوريا ومستوى المنتخب معه، الفراعنة أصبح لهم شكل مثل 2006 و2008 و2010، والأداء تطور بشكل كبير".
وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "منتخبات المغرب والجزائر والسنغال وكوت ديفوار ومصر ضمن الفرق المرشحة للتتويج بكأس إفريقيا، وأتوقع تتويج الفراعنة باللقب".

المدير الفني لمنتخب مصر برنامج الريمونتادا النادي الأهلي المغرب والجزائر الريمونتادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

ترشيحاتنا

مركبة فضائية تعرض صورة غير عادية للأرض والقمر

حكم زواج المطلقة بعد ولادتها بشهرين.. دار الإفتاء تجيب

روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا.. تفاصيل

حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية لكافة التخصصات في 4 محافظات

الطقس السيئ.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والسواحل الشمالية بكفر الشيخ

أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار و اليورو وتراجع الإسترليني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ