الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لم يستبعد أي لاعب مميز في القائمة المبدئية لكأس أفريقيا.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأسماء الموجودة في قائمة المنتخب المبدئية، هي الأسماء المميزة في مصر، لم يتم استبعاد أي لاعب مميز في مصر من هذه القائمة".



وأضاف: " لدينا ثقة في المدرب روي فيتوريا ومستوى المنتخب معه، الفراعنة أصبح لهم شكل مثل 2006 و2008 و2010، والأداء تطور بشكل كبير".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "منتخبات المغرب والجزائر والسنغال وكوت ديفوار ومصر ضمن الفرق المرشحة للتتويج بكأس إفريقيا، وأتوقع تتويج الفراعنة باللقب".