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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الطرق البديلة بعد إغلاق كوبري أخميم للصيانة

طريق المدينة الطبية
طريق المدينة الطبية بسوهاج

أٌغلق كوبري أخميم العلوي لبدء الهيئة العامة للطرق والكباري  في أعمال الصيانة العاجلة.

ترك رصيف لعبور المُشاة وحارة للسيارات تحت تصرف المرور أثناء الأعمال وتحديد المسارات البديلة.

  • المدينة الطبية ومدخل سوهاج الجنوبي بدائل كوبري أخميم
  • إدارة مرور سوهاج تُسيطر على الوضع.. والسيولة المرورية دائمة


يُعد كوبري أخميم المعدني العلوي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، هو يعد الرابط الرئيسي بين شرق وغرب المدينة، ولا غنى عنه لجميع المواطنين وزوار المحافظة، وفي الآونة الأخيرة بدأ يطرأ على كوبري أخميم عدة عيوب قد تعرض حياة المواطنين إلى مخاطر جسيمة.

وعقب تأجيلات عديدة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظة، حيث تم تشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج، من الخبراء والفنيين لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وتبين وجود عيوب خطيرة بالطبقة الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة الخرسانية.

كما تبين وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل، وعلى الفور تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وتم غلق كوبري أخميم للصيانة وترك رصيف للمشاة، وترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها وقت الذروة طبقًا لاتجاه الحركة المرورية حينها، وذلك طبقًا لتعليمات إدارة مرور سوهاج، برئاسة اللواء تامر الغرباوي، مدير إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج.

وشهدت محافظة سوهاج سيولة مرورية غير مسبوقة بالرغم من غلق كوبري أخميم، حيث أن إدارة المرور استطاعت أن تُسيطر على الأمور بشكل آمن ومستقر على الطرق البديلة لكوبري أخميم، كما تقرر غلق الكوبري جزئيًا وفتح حارة واحدة من ٦ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا من الغرب للشرق.

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ومن ١٢ ظهرًا حتى ٦ مساءًا من الشرق للغرب، ومن ٦ مساءًا حتى ١٢ صباحًا من الغرب للشرق، ومن ١٢ صباحًا حتى ٦ صباحًا من الشرق للغرب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين وسائقي السيارات الميكروباص والأجرة؛ ومنعًا لتكدس السيارات على الطرق البديلة مثل:" طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي".

ذلك طبقًا لتوجيهات المرور برئاسة اللواء تامر الغرباوي، مدير إدارة المرور بسوهاج، حيث تم تكليف هيئة الطرق بتمهيد الطرق البديلة ووضع العلامات الإرشادية أعلى تلك الطرق، لتوجيه المواطنين والزوار إلى الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها.

وكان قد شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على ضرورة تشكيل ورديات عمل؛ لاستمرار العمل بصيانة كوبري أخميم على مدار الـ24 ساعة؛ لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة للكوبري وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد، مؤكدًا على ضرورة وضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي؛ من أجل توضيح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.

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