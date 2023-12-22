ضبط عاطل بحوزته 2.5 كيلو مخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) لقيامه بالإتجار فى مخدر الهيدرو ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

وبمواجهته إعترف بحيازته مخدر الهيدرو بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.