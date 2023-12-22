متسابقو «العالمية للقرآن» يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

أدى المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين صلاة الجمعة اليوم ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، واستمع المشاركون إلى خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، التي ألقاها الشيخ يسري عزام إمام وخطيب المسجد.

برامج الأوقاف المصرية الدعوية والقرآنية لا مثيل لها

وأبدى المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم سعادتهم بهذه الزيارة لمسجد عمرو بن العاص وبروعة وجمال عمارة المسجد، كما أشادو بحسن تنظيم المسابقة وتطورها عاما بعد عام، مؤكدين انبهارهم ببرامج الأوقاف المصرية الدعوية والقرآنية التي لا مثيل لها، وبهذا الإقبال المتميز على المساجد .

قافلة دعوية بمديرية أوقاف الجيزة

وانطلقت اليوم قافلة دعوية بمديرية أوقاف الجيزة وبيانها كالتالي :

1. د/ صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة الفردوس – الباويطي

2. الشيخ/ أحمد عبد الرحمن عتريس محمد واعظ مجمع البحوث الإسلامية الأنصاري – الباويطي

3. الشيخ/ هاني أحمد علي إمام وخطيب الرحمن – الباويطي

4. الشيخ/ عادل خميس محمد خميس واعظ مجمع البحوث الإسلامية الفتح – الباويطي

5. الشيخ/ حجازي لطفي سنوسي إمام وخطيب الإخلاص – الباويطي

6. الشيخ/ عمرو سيد حمادة عبد القوي واعظ مجمع البحوث الإسلامية النور – القصر

7. الشيخ/ أكرم سلومة محمود إمام وخطيب السلام – القصر

8. الشيخ/ همام صدقي عبد المنعم حمودة واعظ مجمع البحوث الإسلامية التقوى – الحارة

9. الشيخ/ علي حمدي حسن إمام وخطيب الرحمن – الحارة

10. الشيخ/ أحمد عبد الكريم أحمد حسن واعظ مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق – منديشة

ثانياً : مديرية أوقاف بورسعيد( الضواحي والمناخ ) وبيانها كالتالي:

1. الشيخ/ جمال فتحي السيد عواد مدير المديرية صالح سليم – الضواحي والمناخ

2. الشيخ/ عبد الرحمن محمد محمود الصياد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن الرحيم – الضواحي والمناخ

3. الشيخ/ أحمد محمد محمود أبو العلا إمام وخطيب العظيم التوحيد – الضواحي والمناخ

4. الشيخ/ محمد إبراهيم لطفي السيد مجمع البحوث الإسلامية التوحيد – الضواحي والمناخ

5. الشيخ/ عبد الصمد فهمي محمد أبو العينين إمام وخطيب الكريم التوحيد – الضواحي والمناخ

6. الشيخ/ أحمد عبد الله محمد محمود مجمع البحوث الإسلامية نور الإيمان – الضواحي والمناخ

7. الشيخ/ عبد الوهاب مصباح عبد الوهاب إمام وخطيب الغفور الرحيم – الضواحي والمناخ

8. الشيخ/ عبد الله أسامة عبد الحفيظ عبد اللطيف مجمع البحوث الإسلامية الحسني – الضواحي والمناخ

9. الشيخ/ محمد شلبي محمد شتيوي إمام وخطيب مريم التوحيد – الضواحي والمناخ

10. الشيخ/ محمد محمود جابر بركات مجمع البحوث الإسلامية القدوس التوحيد – الضواحي والمناخ