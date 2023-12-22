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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح وحشيش.. الداخلية تداهم وكر خطر لتجارة المخدرات بالدقهلية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام تشكيل عصابى مكون من (6 عاطلين  لـ 4 منهم معلومات جنائية وإثنان منهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا "مخدرات – سلاح ناري) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية واتخاذهم الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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