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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر موضوعات خطب شهر يناير 2024

الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل.. عنوان خطبة أول جمعة في 2024

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب شهر يناير 2024م، ضمن خطتها للتعريف بموضوعات خطب الجمعة، وفي إطار الدور الدعوي الذي تمارسه.

خطب شهر يناير 2024

وننشر موضوعات خطب شهر يناير 2024م، وهي كالتالي : 

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024م - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.
• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024م - "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر.
• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.
• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.

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الأوقاف تعلن عن ختمة لـ القرآن برواية ورش الأحد القادم

المشاركون في دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات: مصر في عهد الرئيس السيسي تبني دولة حديثة

وفي إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وبعد النجاح المبهر الذي حققته الدورات الأربعة السابقة، تنطلق الدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي من (11) دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية بواقع (13) مشاركًا، وذلك يوم الأحد القادم، تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية. 

ووصل الدكتور على عبد الكريم محمد المناصير رئيس إذاعة القرآن الكريم، من المملكة الأردنية الهاشمية، كما وصل الدكتور زبدة محمد مدير إذاعة الجزائر الدولية من دولة الجزائر.

ووصل أحمد المرتضى عبد الحميد مدير العلاقات الدولية باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي من المملكة العربية السعودية، كما وصل محمد قاره معد مخرج بالبرامج الدينية من دولة تونس، كما وصل صادق علي شرف مرشد آل شويع صحفي ومذيع من دولة اليمن، كما وصل  عوض ظافر الأحبابي رئيس قسم البرامج الدينية من دولة قطر.


وأعرب المشاركون في الدورة عن امتنانهم لشعب مصر العظيم والذي خاض الاستحقاق الوطني بصورة جسدت وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية الحكيمة، مشيدين بإنجازات الدولة المصرية، وبما رأوه بأعينهم من إنجازات تتحقق على أرض الواقع، مؤكدين أن مصر في عهد الرئيس السيسي تبني دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة في مختلف المجالات.

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