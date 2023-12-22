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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسئول بحياة كريمة: المبادرة أكتملت بمساعدة الشباب وتضافر جهود 20 وزارة

احمد حسن رئيس قسم
احمد حسن رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة

قال احمد حسن رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مباردة "حياة كريمة" في ٢ يناير ٢٠١٩ والفكرة بدأت بمجموعة من الشباب وتضافرت الجهود بين  ٢٠ وزارة و٢٣ جمعية ومؤسسات المجتمع المدني .

واشار حسن خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إلى أن هناك قري كانت لا تمتلك لابسط مقومات الحياة من صرف صحي ومياة نظيفة وكهرباء ومفتقرة للطرق والخدمات الصحية، ولكن بمبادرة حياة كريمة قامت على تنمية الإنسان ومحاوله عيشته عيشة كريمة.

وأردف، نجحت المبادرة  مؤسسة حياة كريمة بالبدء في مرحلة عمل المسح الشامل وتحديد الخدمات، لافتا الى أن التعليم والصحة هي اساس بناء أي عيشة كريمة، فحياة كريمة استطاعت بناء المنازل والجدران وادخال المرافق العامة والطرق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة مؤسسات المجتمع المدني صرف صحي مؤسسة حياة كريمة

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