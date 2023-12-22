وفاة حارس المرمى ومساعد المدرب.. ما السبب وراء فاجعة نادي "مولودية البيّض"؟

فجعت الجزائر بحادث مروري مأساوي تعرض له نادي "مولودية البيّض" بكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، انقلبت على إثره حافلة كانت تقل وفده.

أدى الحادث إلى مصرع حارس المرمى زكريا بوزياني، المتزوج والأب لطفلين، ومقتل مساعد المدرب خالد مفتاح، المتزوج منذ 6 أشهر، إضافة لوفاة سائق الحافلة عز الدين بن فاشور، فيما تعرض 8 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة.

في سياق متصل، كشف الفنان الجزائري محمد بوشريح، كواليس الحادث المفجع والسبب وراء ما تعرضت له الحافلة.. فما القصة؟

تفاصيل حادث "مولودية البيّض"

بحسب ما ذكره بوشريح في لايف عبر حسابه على تيك توك، كانت الحافلة تقل وفد النادي إلى مدينة "تيزي وزو" شرقي العاصمة الجزائر، ليخوض يوم الجمعة مباراة مع نادي "شبيبة القبائل" الناشط معه بدوري الدرجة الأولى الجزائرية.

وأضاف الفنان الجزائري، أن شيئا ما حدث للحافلة عند مخرج مدينة "السوقر" بولاية "تيارت" ففقدت توازنها وانقلبت، لافتا إلى أن الجو كان سيئا، ما أثر على السائق وأدى إلى اختلال قيادته للحافلة.

وتنشط حوادث السير في مثل هذه الأجواء الضبابية والطرق السريعة، خاصة في المساء، الأمر الذي يؤثر على رؤية السائقين وقيادتهم للسيارة، بحسب الفنان محمد بوشريح.

ويعد هذا الحادث أسوأ ما تعرض له النادي منذ تأسيسه في 1936 بمدينة "البيّض" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه في ضواحي الجزائر.

حداد كرة القدم الجزائرية

على إثر حادث نادي "مولودية البيّض"، قرر "الاتحاد الجزائري لكرة القدم" تأجيل جميع المباريات في الدوري المحلي بمختلف أقسامه هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية.

ولم يحدد الاتحاد الجزائري مدة توقف النشاط الرياضي داخل الجزائر في بيانه الذي أصدره، لكنه أيضًا أعلن إيقاف أي فعاليات خاصة بكرة القدم أو أي رياضة أخرى.

هذا بالإضافة إلى تأجيل مراسم عملية سحب قرعة الدورين 32 و16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، لإشعار أخر أيضًا.

كما نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منشورا على حسابه في منصة "إكس" قال فيه: "تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".