كأس الأمم الإفريقية.. جمال بلماضي يكشف مفاجآت في قائمة منتخب الجزائر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف، عن القائمة الموسَّعة التي اختارها المدرب الجزائري جمال بلماضي للمنافسة في «كأس أمم أفريقيا» بساحل العاج، مطلع العام المقبل.

ونشر «الكاف» الأسماء التي اختارها بلماضي ضمن قائمة موسَّعة تضم 50 لاعباً، استعداداً للبطولة التي ستنطلق في 13 يناير. وشهدت القائمة مفاجآت عدة بعودة بعض الأسماء للمنتخب الجزائري، مثل ياسين براهيمي، وفوزي غلام، وأمير سعيود.

وضمّت القائمة الموسعة أيضاً عدداً من اللاعبين المحليين مثل ثنائي مولودية الجزائر؛ يوسف بلايلي وجمال بلعمري، إضافة لثنائي اتحاد العاصمة أسامة بن بوط وزين الدين بلعيد، وحارس شباب بلوزداد رايس وهاب مبولحي.

كما ضمّت العائد من الإصابة ونجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، وسيقيم المنتخب الجزائري معسكراً تحضيرياً في لومي، قبل مواجهة منتخبيْ توغو وبوروندي ودياً، استعداداً للسفر إلى ساحل العاج في العاشر من يناير للمنافسة في «كأس أمم أفريقيا».