وفاة الحارس ومدرب وسائق.. مولودية البيض الجزائري يتعرض لحادث مروري

تعرض فريق مولودية البيض الجزائري إلى حادث مروري، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم حارس مرمى الفريق ومساعد المدرب.



وتعرض باص فريق المولودية إلى الحادث قبل مواجهة شبيبة القبائل الجمعة في الدوري.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية أن فريق مولودية البيّض في رحلة سفر نحو مدينة تيزي وزو، لِمواجهة الشبيبة المحلّية مساء الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الوطنية.

ووفقا للمعلومات الواردة من نادي مولودية البيّض، وبعد انقلاب الحافلة، سُجّلت وفاة ثلاثة أشخاص، مُمثّلين في المدرب المساعد خالد مفتاح، وحارس المرمى زكريا بوزياني، وسائق الحافلة عز الدين بن غشور، وإصابة بعض اللاعبين بِجروح مُتفاوتة الخطورة.

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