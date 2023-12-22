مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اقتصادية عن سبب تحرك اسعار الذهب



انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم و مضاربي السوق الموازية للدولار ينتظرون عقوبات رادعة بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة.. ما نتائج قرارات المركزي امس و ما تأثيرها على سعر الذهب اليوم و ما هو سبب تحرك اسعار الذهب خلال الفترة الماضية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم بدون أي تغيير بعد إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة.

و عن سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية كـ أقل سعر.

وصل أعلي سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

و كانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

و في سياق متصل شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.

ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

و عن الدولار في السوق الموازية

فشهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

و عالميا اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.



و ننتقل الآن إلى الذهب

و تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3 آلاف جنيه .

وتراجع سعر الجنيه الذهب من عيار 24 ،وسجل سعر الجنيه تراجعا ، ليسجل الفارق بين أقل سعر اليوم للشراء 23,680 جنيها وأعلى سعر قبل ساعات وهو 24 ألف جنيه نحو 300 جنيه.

وتراجع سعر جرام عيار 18 ليسجل أقل سعر اليوم للبيع في محلات الصاغة 2,537 بعدما سجل 2,571 أمس كأعلى سعر.

و الان مشاهدينا نعرض لحضراتكم اسعار أعيرة الذهب المختلفة في سوق الصاغة :

و سجل سعر عيار 24 اليوم : 3,406 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 : 2,980 جنيهًا

سجّل سعر الجرام عيار 18 : 2,554 جنيهًا

سجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,987 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع: 23,680 جنيهًا.



و عن الارتفاع الجنوني لسعر الذهب فقد تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، عن الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار الذهب في مصر خلال الأونة الأخيرة.

وقال أن سعر الذهب عيار 18 يبلغ نحو 2400 جنيه، ووصل سعر الذهب من عيار 21 إلى 3000 جنيه.

وأوضح مستشار التموين، أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب بنحو 7-8% في سعر الجرام الواحد، مردفاً هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، بعد قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية.

وتابع فإن أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة، وستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، موضحا أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الضريبة المقدمة على المشغولات الذهبية من القادمين من الخارج، كان له أثر كبير على تراجع الأسعار لفترة مؤقتة، ومن ثم بدأت في الارتفاع مجددا تزامنا مع الأحداث العالمية.