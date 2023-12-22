أرخص حاجة .. توابل في المطبخ المصري تعالج أشهر مشاكل الجسم

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكمون
الكمون

يعد الكمون من أرخص الأعشاب التي تعتمد عليها ربات البيوت في تحضير الأطعمة المختلفة خاصة السلطات حيث يكسبها مذاق مميز.

فوائد الكمون الصحية

ويمتلك الكمون فوائد خارقة لا يتخيلها الكثير من الأشخاص والتي نعرضها لكم وفقا لما جاء في موقع netmeds

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يحسن الهضم
الكمون هو أحد أكثر الأعشاب الصديقة للأمعاء، ويعزز إنزيمات البنكرياس، مما يساعد في عملية الهضم.

تحتوي بذور الكمون على الثيمول والزيوت العطرية التي تحفز الغدة اللعابية، مما يسهل عملية الهضم و يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز الهضمي بشرب ماء الجيرا في الصباح الباكر على معدة فارغة لتحسين عملية الهضم وتقليل انتفاخ البطن.

كما أن الكمون طارد للريح، أي أنه يريحك من انتفاخ البطن وبالتالي يحسن عملية الهضم والشهية وإن وجود الزيوت الأساسية والمغنيسيوم والصوديوم يوفر الراحة من آلام المعدة عند تناوله مع الماء الساخن.

يعالج البواسير
الكمون مصدر غني بالألياف الغذائية، وله خصائص طاردة للريح ومضادة للفطريات ومضادة للميكروبات.

تعمل الزيوت العطرية ألدهيد الكمون والبيرازينات الموجودة في الجيرا كملين طبيعي، وتساعد في علاج الالتهابات أو الجروح في الجهاز الإخراجي وتخفف من البواسير.

فقدان الوزن
كشفت دراسة نشرت في مجلة العلاجات التكميلية في الممارسة السريرية عن الفوائد التي تعود على من يتبعون نظامًا غذائيًا.

لا يساعد الكمون في فقدان الوزن بسرعة فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستوى الدهون في الجسم بطريقة إيجابية عن طريق تقليل مستويات الدهون الضارة في الدم.

 يحارب السرطان
يمتلك الكمون خصائص إزالة السموم والوقاية الكيميائية ووفقا للدراسة التي أجراها مختبر أبحاث السرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن مركب ألدهيد الكمون النشط الموجود في الكمون يساعد في تأخير نمو الورم.

يعالج الأرق
الزيوت العطرية الموجودة في الكمون منومة بطبيعتها ولها تأثيرات مهدئة، مما يخفف من التوتر والقلق الذي يسبب الأرق عادة  وتحتوي الجيرا على الميلاتونين، وهو هرمون تنظيم النوم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحديد والمغنيسيوم، وكلها ضرورية لتنظيم نشاط الدماغ والحث على النوم في الوقت المناسب.

يخفف من أعراض الربو ونزلات البرد
الخصائص القوية المضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات لبذور الكمون، مما يجعلها علاجًا رائعًا لعلاج الربو ونزلات البرد.

يعمل كمقشع، ويذيب البلغم والمخاط الموجود في الجهاز التنفسي، ويسهل التخلص منه ويعمل الزيت العطري كمطهر ويساعد على درء الالتهابات وتعزيز المناعة.

ذاكرة أفضل
الكمون غني بمجموعة من المعادن والفيتامينات مثل الريبوفلافين وفيتامين ب6 وزياكسانثين والنياسين، وهو مفيد للدماغ ليعمل بشكل صحيح ويساعد الكمون في تعزيز الصحة العقلية بشكل أفضل ويقوي الذاكرة عن طريق تغذية خلايا الدماغ.

يهدئ البشرة ويعالج حب الشباب
الكمون معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يساعدك في الحصول على راحة فورية من الحساسية واللسعات.

يهدئ البشرة ويساعد في السيطرة على أي التهاب ناتج عن الحساسية و الخصائص المضادة للبكتيريا للكمون تساعد في قتل البكتيريا الموجودة على الجلد وعلاج حب الشباب وغسل وجهك بماء الكمون كثيرًا خلال اليوم يمكن أن يمنع التهابات الجلد.

الكمون البنكرياس البواسير المناعة فقدان الوزن بسرعة فقدان الوزن عمه علاج الربو علاج الالتهابات علاج حب الشباب نشاط الدماغ نزلات البرد يحسن الهضم

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