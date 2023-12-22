قوات الاحتلال تقتحم مدرسة الرافعي في جباليا شمال غزة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، بإقتحام مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محور التقدم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي نفس السياق، صرح مسئولي الهلال الأحمر الفلسطيني للتليفزيون العربي ، بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 8 من طواقمه في منطقة شمال غزة.

وأكد مسئولي الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يصل لهم مناشدات عن وجود جرحى في مناطق يتوغل فيها الاحتلال بغزة ونعجز عن الوصول إليهم.

وأوضح مسئولي الهلال الاحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال حاصرت مركز إسعاف جباليا في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس بالآليات والمركبات العسكرية، حيث كان يتواجد به 127 شخصا من المسعفين والمتطوعين والنازحين من عائلاتهم، إضافة لعدد من الجرحى.

وأضاف مدير مركز الهلال الأحمر محمد صلاح، أن جنود الاحتلال أبلغوا السكان المجاورين لفرع شمال غزة الكائن في منطقة دوار (زمو) شرق جباليا، بالتوجه إلى مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني باعتباره مركز نزوح، وفيما بعد نادوا على المتواجدين في المركز وطلبوا من مديره الخروج باتجاه الآليات العسكرية وتم إخضاعه لتحقيق ميداني.

وتابع أن جيش الاحتلال طلب من مدير المركز إخراج النساء والأطفال تحت سن 15 عاما، والجرحى، وتوجيههم للذهاب إلى مدرسة الهاشمية مشيا، التي تبعد ما يقارب 4 كيلومترات عن المركز، ولاحقا أمر جنود الاحتلال مدير المركز بإخراج جميع الذكور المتواجدين بشكل منفرد وخلع الملابس قبل الاقتراب من الآليات العسكرية، وعددهم 47 شخصا.

وتم تقييدهم جميعا ووضعهم خلف آلية عسكرية والسير بهم لمسافة كيلومتر تقريبا باتجاه منطقة جبل الكاشف، ومن ثم اقتيادهم إلى منزل، وطلبوا منهم الجلوس على الأرض وسط تهديدهم وكيل الشتائم لهم، ومنعهم من قضاء الحاجة ودخول الحمام.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتادت بعد ذلك، جميع المتواجدين إلى شاحنة، بعد إعادة تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم في وضع مهين لحوالي 4 ساعات، مع تعرض المتواجدين للضرب داخل الشاحنة.

وتم إنزالهم والبدء بتحقيق ميداني مع الطاقم والنازحين والتعرف على هويات الموجودين لمدة ساعة تقريبا، قبل أن يتم الإفراج عن غالبية المعتقلين عند الساعة الثانية فجرا، في حين أبقت قوات الاحتلال على اعتقال 8 من متطوعي الهلال الأحمر حتى هذه اللحظة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال دمر جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وجميع مركبات الإسعاف المتواجدة في الفرع، بالإضافة إلى البوابة والمدخل والسور الخاص بالمركز.