ليفربول يعلن قراره رسميا بشأن المشاركة في بطولة السوبر ليج

اعلن ليفربول، رسميا استمرار رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، مؤكدًا التزامه بالمشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

يأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت أندية إنجليزية أخرى مماثلة مثل مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وتوتنام وأرسنال رفضها للمشاركة في الدوري المثير للجدل.

أعلنت شركة A 22 المروجة لدوري السوبر الأوروبي، الشكل الجديد للمسابقة، في أعقاب الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت اليوم الخميس، صحة إقامة بطولة السوبر ليج في القارة العجوز.

وأشارت الشركة إلى أن البطولة ستقام بمشاركة 64 ناديا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، النجوم، والذهبي.

وسيضم دوري النجوم 16 فريقا موزعين على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 8 فرق، والدوري الذهبي سيكون بنفس النظام أيضا.