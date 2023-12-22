كارثة إنسانية مميتة| إعلان خطير من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة من أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية مميتة؛ داعيا العالم إلى الانتباه لمنعها.

ووفقا لشبكة "العربية" قال الاتحاد الأوروبي إن نتائج مؤشر الأمن الغذائي حول غزة غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم.

وأشار إلى أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من السكان يعانون من الجوع.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تبحث حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية في الأجل المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الجمعة، إن تحذير تقرير دولي من خطر حدوث مجاعة في غزة "مثير للقلق"، لكنه ليس مفاجئاً.

وأضاف عبر منصة "إكس" أن "كل يوم يمر على غزة مع هذا الحرمان والدمار سيؤدي بسكان القطاع لمزيد من الجوع والمرض واليأس"، داعياً إلى "وقف الحرب على غزة".

وكان برنامج الأغذية العالمي قال في تقرير، الخميس، إن أكثر من واحدة من بين كل أربع أسر في غزة تعاني جوعاً شديداً، بينما يحدق خطر المجاعة في القطاع ما لم يتم استعادة القدرة على الوصول للغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل كاف.