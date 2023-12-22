للمرة الثانية.. مراسلون بلا حدود تشكو دولة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

أعلنت مراسلون بلا حدود تقدمها بشكوى ثانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين في غزة.

دعت مراسلون بلا حدود النيابة العامة إلى التحقيق في ظروف اغتيال الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.

أشارت مراسلون بلا حدود الي ان عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي بلغ 66 صحفيا على الأقل حتى الآن.



كان مراسلون بلا حدود في وقت سابق اتهموا إسرائيل بتحويل غزة إلى "مقبرة للصحافيين" مع مقتل نحو عشرة منهم في ظرف ثلاثة أيام، ما يرفع إلى 48 إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في القطاع منذ 7 أكتوبر.

كما حذرت المنظمة من وضع كارثي بسبب تجاهل الدولة العبرية دعوات حماية الصحافيين في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محذرة من "استئصال الصحافة في غزة".

