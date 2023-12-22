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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جماهير الأهلي تملأ المقاهي لمتابعة لقاء أوراوا الياباني.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، جماهير الأهلي تملأ المقاهي خلال لقاء أوراوا الياباني.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وأوروا ريد الياباني، بتقدم المارد الأحمر بهدفين لهدف، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

وافتتح ياسر إبراهيم، التسجيل للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وضاعف بيرسي تاو النتيجة بالهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني في الدقيقة 25.

ونجح “كانت” مهاجم فريق أوروا ريد الياباني في تقليص النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية النادي الأهلي امام عاشور المملكة العربية السعودية

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