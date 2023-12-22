كولر يعادل رقم جوزيه وموسيماني في كأس العالم للأندية

سطر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، تاريخا جديدا لنفسه مع الفريق الأحمر على مستوى بطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد فوز الأهلي على أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية مساء اليوم 4-2.

وحصد كولر، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال الأندية مع الأهلي في مشاركته الثانية مع المارد الأحمر بعدما حصد المركز الرابع النسخة الماضية التي أقيمت بالمغرب.

وعادَلَ كولر بحصوله على الميدالية البرونزية، إنجاز المدرب الأسطوري للفريق الأحمر مانويل جوزيه المتوج بالبرونزية في نسخة 2006 باليابان، إلى جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي حصد البرونزية مرتين في نسختي 2020، و2021، في قطر والإمارات على الترتيب.

وخلال مشوار الأهلي بالبطولة، فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي 3-1، ثم خسر في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، قبل أن ينجح في حصد المركز الثالث بالفوز على أوراوا الياباني 4-2.