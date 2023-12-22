مندوب روسيا بمجلس الأمن:  مشروع القرار الخاص بقطاع غزة غير مسؤول

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، إن التصرف الأمريكي تجاه مشروع القرار الخاص بقطاع غزة غير مسؤول.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن إن مشروع القرار حول غزة لن يكون فعالا بسبب التعديلات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه.

وأشار نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة.

وفي وقت سابق، أكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي السفيرة لانا زكي نسيبة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة بينما السكان يواجهون مجاعة.

وأضافت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، إن مشروع القرار يدعو لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتوسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل.

ووصفت السفيرة لانا زكي نسيبة الوضع في معبر رفح بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات في انتظار دخول قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن قد أرجأ عدة مرات التصويت على مشروع القرار سعيا إلى تحقيق توافقا بشأنه من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.