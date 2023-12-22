محمد الشناوي: هدفنا كان الصعود لنهائي المونديال أو العودة بميدالية

احتفل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية؛ بعد الفوز أوراوا الياباني بمونديال الأندية في السعودية، بنتيجة 4-2.

وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة: إن اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية، رغم أن الهدف الأساسي كان الوصول إلى نهائي البطولة.

وتابع: "كنا نركز بشدة في البطولة وكان لدينا هدف وهو أن نصعد إلى النهائي أو نعود بميدالية ولم نصل للنهائي ولكن عدنا بالميدالية البرونزية".

وأضاف: "أشكر كل اللاعبين على الروح العالية، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال، والجمهور المصري والسعودي الذي دعمنا في المباراة".

وحقق الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.