بتهمة الاتجار بالمخدرات.. تفاصيل أزمة رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري

كشفت تقارير صحيفة مغربية تفاصيل اعتقال رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري، بتهمة تهريب المخدرات.





ووضحت إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر ، مساء الخميس 21 الجاري، بإيداع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، سجن عكاشة، ومتابعته في السجن حالة الاعتقال.





وأضافت أن عرض الرئيس الوداد وممثل البرلمان وصل ظهر اليوم أمام المستشار القانوني للاستئناف بالدار البيضاء، في قضية بارون المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب المالي"، بعد أن أنجزت المديرية الوطنية للشرطة القضائية الدراسة المكلفة بها بخصوص القضية.





وتابعت أن هناك ستة وعشرين شخصا يمثلون أمام النيابة العامة في نفس القضية، بينهم أشخاص محبوسون، سبق أن أوقفتهم وحدة الشرطة القضائية الوطنية بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.