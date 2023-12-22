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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي يكشف حقيقة حب عبد الحليم لـ ميرفت أمين

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

أكد الناقد االفني الكبير طارق الشناوي أن عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين حيث ادعى أحد الفنانين أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم وميرفت أمين وأن عبد الحليم حافظ غني لها أغنية أهواك ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، مشيراً إلى أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تماما وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم وقال بالحرف "مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني"مضيفة أن عبد الحليم حافظ كان فتى أحلام كل البنات في هذا التوقيت.

وأوضح الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وهذا ما أكده لي أحد المقربين من عبد الحليم حافظ وهو كمال الطويل حيث قالي لي "مقدرشي أؤكد أنه يوجد زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني ولكن أؤكد إنه توجد قصة حب بينهما، وأثناء زيارتي لعبد الحليم عندما كان مريضا كنت أجد عنده سعاد حسني".

وأشار الشناوي إلى أن الكاتب وجدي الحكيم أكد له أن عبد الحليم حافظ كان متواجدا في المغرب هو وسعاد حسني وكان المشاهير آنذاك يشترون "عفش" الزوجية من المغرب، وقاما باختيار بعض الغرف من هناك وطلب منه عبد الحليم متابعة عملية الشراء إلى أن أتي له تليفون من عبد الحليم حافظ وقال له "وقف عملية الشراء" وبالتالي الزواج لم يحدث .


وعن الوثيقة الرسمية لزواج عبد الحليم من سعاد حسني قال الناقد طارق الشناوي أنها مزورة وأرجع ذلك إلى أنها كانت تحمل اسم جمهورية مصر العربية عام 1960 رغم أن مصر كانت اسمها في هذا التوقيت الجمهورية العربية المتحدة.

الناقد االفني الكبير طارق الشناوي طارق الشناوى ميرفت أمين عبد الحليم بالخط العريض

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