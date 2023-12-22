تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول بداية هجوم فصل الشتاء بشدة في أول أيامه، وتوقف حركة الملاحة والصيد، وعدم القيام بأي أنشطة بحرية، إضافة الى تحذير هيئة الأرصاد الجوية لفئة معينة من الخروج اليوم، وبالنسبة للدول العربية فالسيول تجتاحها.

بدأت ملامح الشتاء تظهر في أول يوم له رسمياً اليوم الجمعة 22 ديسمبر، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة بداية من اليوم الجمعة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك بسبب تعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأكدت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر.