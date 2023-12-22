عقد مجلس أسماء الله الحسنى لضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تنظم وزارة الأوقاف بعد قليل مجلس أسماء الله الحسنى خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه وزارة الأوقاف لضيوف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة تجديد تكليف هبة أحمد بيومي إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بديوان عام الوزارة.



تنطلق صباح غد السبت، فعاليات المسابقة العالمية لـ القرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نحو 64 دولة عربية، إفريقية، وإسلامية، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023 م.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي تصريحات له، أكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس السيسي للمسابقة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، وأنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .

