ھبة جمال: اسرائيل تستفز مصر بقصف مواقع فلسطينية قريبة من الحدود

كشفت هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي سبب قصف اسرائيل لمواقع فلسطينية قريبة من الحدود المصرية.

وأضافت ھبة جمال خلال حوارھا مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الأعلامى مصطفى بكرى، أن اسرائيل تقصف المواقع القريبة من الحدود لاستفزاز والضغط على الدولة المصرية لتنفيذ مخطط التھجير إلى سيناء.

وتابعت: الشارع الإسرائيلي يدرك جيدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال لقصف مواقع بالقرب من حدود الدولة المصرية، لتحقيق رغبتها القوية في تهجيز أهل غزة.

الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول إحياء مشروع الناتو العربي برعايتھا من خلال دعمها لإسرائيل في حربها الراهنة في قطاع غزة.

https://fb.watch/p5EvsVCq8x/?mibextid=RtaFA8