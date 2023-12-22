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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ھبة جمال: اسرائيل تستفز مصر بقصف مواقع فلسطينية قريبة من الحدود

قصف غزة
قصف غزة

كشفت هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي سبب قصف اسرائيل لمواقع فلسطينية قريبة من الحدود المصرية.

وأضافت ھبة جمال خلال حوارھا مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الأعلامى مصطفى بكرى، أن اسرائيل تقصف المواقع القريبة من الحدود لاستفزاز والضغط على الدولة المصرية لتنفيذ مخطط التھجير إلى سيناء.

وتابعت: الشارع الإسرائيلي يدرك جيدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال لقصف مواقع بالقرب من حدود الدولة المصرية، لتحقيق رغبتها القوية في تهجيز أهل غزة.

الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول إحياء مشروع الناتو العربي برعايتھا من خلال دعمها لإسرائيل في حربها الراهنة في قطاع غزة.

https://fb.watch/p5EvsVCq8x/?mibextid=RtaFA8

الإعلامي مصطفى بكري الشارع الإسرائيلي الولايات المتحدة الناتو العربي الولايات المتحدة الامريكية قطاع غزة قناة صدي البلد

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