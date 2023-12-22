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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات رائدة.. تقارير تكشف الألوان الرسمية لهواتف Galaxy S24 

سلسلة هواتف Galaxy
سلسلة هواتف Galaxy S24

تقترب شركة سامسونج من تقديم سلسلة هواتف Galaxy S24 في شهر يناير المقبل، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على أفضل هواتف أندرويد في الفئة الرائدة للعام الجديد 2024 مع مواصفات فريدة من نوعها. 

وبحسب تقرير من موقع GSMArena فإن سامسونج نشرت عدة عروض لهواتف Galaxy S24 أظهرت الألوان الرسمية للهواتف والتي جاء منها الأسود ، والبنفسجي ، والرمادي ، والوردي، والبرتقالي علاوة على ذلك، سيكون هناك على ما يبدو ثلاثة ألوان أخرى. 

ومن المحتمل أن تكون الألوان الأخرى التي ستظهر بها سلسلة هواتف Galaxy S24 من بينها الأزرق والأخضر، كما تظهر الصور أن هاتف Galaxy S24 يحتوي على شاشة مسطحة مع حواف متناظرة وزوايا مستديرة وإطار معدني مسطح. 

وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بشاشة من نوع OLED مع حواف مسطحة، قياس 6.78 بوصة، مع جودة عرض +Quad HD إلى جانب دقة 3120 × 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع معدل تحديث متغير 144 هرز في الثانية.

وستعمل هواتف S24 سيحتوي بمعالجات من نوع Exynos 2400 SoC في بعض الأسواق، بما في ذلك أوروبا، والولايات المتحدة، كما قد تحصل أسواق أخرى على معالجات  Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية.

ومن المقرر أن تحصل هواتف Galaxy S24 الرائدة على  تحسينات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عدد من الميزات الكبيرة، وسيلعب Bixby، مساعد سامسونج الافتراضي، دورًا من خلال الانخراط في محادثات أكثر ذكاءً تشبه الإنسان.

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