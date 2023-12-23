دفي ولادك وأسرتك في الشتاء.. طريقة تحضير السحلب الكذاب

تبحث كل ربة منزل عن بعض من أصناف الطعام والمشروبات للتدفئة في الشتاء، وينتشر الكثير من الأصناف وعلى رأس قائمة المشروبات هو مشروب السحلب، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل السحلب الكذاب.



مكونات السحلب الكاذب



كوب سكر بودرة.

كوب أرز أو دقيق أرز.

كوب جوز هند ناعم.

كوب حليب بودر.

4 ملاعق نشا.

2 ملعقة فانيليا.

رشة سمسم.



مقادير تحضير كوب سحلب



كمية من الحليب.

سكر حسب الرغبة.

كريمة.

للتزيين:

رشة سمسم.

رشة قرفة.

رشة مكسرات مختلفة (زبيب، فول سوداني) حسب التوفر.



طريقة تحضير السحلب الكاذب



خلط المكونات الجافة (سكر بودرة، أرز، جوز هند، حليب بودر، نشا، فانيليا، سمسم).

حفظ الخليط في برطمان زجاجي نظيف.

عند الحاجة، سخني الحليب في وعاء عميق.

أضيفي السكر وقومي بالتحريك حتى يذوب.

أضيفي 2 ملعقة من مسحوق السحلب الكاذب واستمري في التحريك.

دعي الخليط يغلي وقللي الحرارة، واستمري في التحريك حتى يصبح ذا قوام مناسب.

اسكبي السحلب في أكواب التقديم وزينيه بالسمسم والقرفة والمكسرات.

يمكن إضافة الكريمة حسب الرغبة.