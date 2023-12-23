جدل جديد عن أندرو تيت هذه المرة بسبب والدته.. تفاصيل

رفضت محكمة رومانية طلب أندرو تيت وشقيقه تريستان لزيارة والدتهما في المملكة المتحدة بعد إصابتها بنوبة قلبية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وكتب أندرو على موقع X: "قررت الدولة الرومانية أن أمي يجب أن تكون بمفردها في عيد الميلاد، إذا كانت على قيد الحياة".

يأتي رفض هذا الطلب بالتزامن مع مواجهة الأخوان تيت حاليًا تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، وهو ما ينفيه كلاهما، وكلاهما غير قادر حاليًا على مغادرة رومانيا.

وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، ومن المتوقع أن يوضح القاضي دوافعه في الأيام المقبلة، ومُنح الأخوان حرية التنقل داخل رومانيا بعد فترة قضاها تحت الإقامة الجبرية، لكن السفر الدولي ما زال محظورًا.

وقد أدى اعتقالهم، الذي تم في ديسمبر 2022، إلى قضاء بعض الوقت في السجن حتى مارس، عندما تم فرض الإقامة الجبرية عليهم.

وتزعم الاتهامات، التي تم توجيهها في يونيوضد الأخوين تيت وامرأتين متهمتين، استغلال سبع نساء من خلال أسلوب خادع يعد بعلاقات أو زواج.

يصر أندرو تيت بقوة على براءته، مجادلًا بأن المدعين يفتقرون إلى الأدلة ويرفض القضية باعتبارها مؤامرة سياسية.

وقد حاول مؤخرًا استعادة الأصول المصادرة بشكل قانوني، بما في ذلك السيارات الفاخرة والساعات التي تبلغ قيمتها ملايين اليورو.