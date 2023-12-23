بعد الحملة الترويجية.. تفاصيل النصب على مستخدمى تطبيق أوميجا برو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

تطبيق أوميجا برو

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.

بتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 مليون جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين.. و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج" جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



