الداخلية تحذر من القيادة في الشبورة وتوجه نصائح مهمة للسائقين

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

نصائح وزارة الداخلية للقيادة اثناء الشبورة:

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

اضاءة جميع انوار السيارة مع تشغيل النور الامامى فى الوضع المنخفض

استخدام انوار الانتظار

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

استخدام اله التنبيه على فترات متقطعة ختى يشعر الغير بوجودك

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة باى حال من الاحوال

مضاعفة مسافة الامان بين سيارتك والسيارة التى امامكالالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الافضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيده



