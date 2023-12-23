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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كاس العالم للأندية

محمد صبحي
محمد صبحي

احتفل الفنان محمد صبحي بفوز النادي الأهلي بمركز ثالث العالم بعد فوزه ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر محمد صبحي صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وظهر من خلفه شعار النادي الأهلي، كما أعاد نشرها الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه وعلق عليها قائلا: "دفعة أهلاوية".

الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، امس الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

الأهلى كأس العالم للاندية محمد صبحي النادي الأهلي فلومينينسي البرازيلي

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