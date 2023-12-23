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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترمي الكرة في ملعب إيران مجددا وتتهمها بدعم الحوثيين

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال

قال البيت الأبيض إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن الولايات المتحدة نشرت يوم الجمعة معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية حديثًا تشير إلى أن إيران “متورطة بعمق في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”.

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية سابقًا أن  الحوثيين المدعومين من إيران شنوا أكثر من 100 هجوم على حوالي عشر سفن تجارية عبرت البحر الأحمر خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو الاحتلال.

وقالت واتسون إن المعلومات الاستخبارية التي رفعت عنها السرية حديثا تشير إلى أن "الدعم الإيراني طوال أزمة غزة مكن الحوثيين من شن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية، على الرغم من أن إيران كثيرا ما نفت أن يكون لها سلطة اتخاذ القرار العملياتي للحوثيين".

وأضافت واتسون: "لدى إيران خيار تقديم الدعم أو حجبه، لكنهم قدموا الدعم".

وأوضحت واتسون أن المعلومات الاستخباراتية تشير أيضًا إلى أن الإيرانيين قدموا أنظمة مراقبة للحوثيين تسمح لهم بالعمل في المجال البحري.

وأضافت أن "العمليات الاستخباراتية  التي قدمتها إيران كانت حاسمة في تمكين الحوثيين من استهداف السفن البحرية منذ أن بدأت الجماعة هجماتها في نوفمبر".

وقال واتسون إن الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استخدمها الحوثيون في الهجمات قدمتها إيران أيضًا، كجزء من تسليح إيران للجماعة  منذ عام 2015.

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن "النطاق الكبير جدًا للهجمات" على السفن التجارية في البحر الأحمر تصاعد إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ "جيلين" على الأقل.

أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين قبل أيام أن  تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين: لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو.

واضاف :"نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا".

وأكد على أن تحركه ليس ضد أحد : "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها ومخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني".

وأردف بأن الأمريكي أعلن عن تحرك لحماية السفن الإسرائيلية وهو الآن يورط الآخرين بحمايتها، كما يعلم الأمريكي أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا وليس للملاحة الدولية.

واعتبر أن الأمريكي ينتهك حقوق الدول المطلة على البحر الأحمر و"علينا أن نتحرك ضد الموقف الأمريكي العدواني لأنه يضر بالملاحة الدولية وعلى الدول الأخرى ألا تورط نفسها وتضحي بنفسها خدمة لإسرائيل".

وذكر الحوثي "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل وهذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر".
 

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