عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بشمال سيناء

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بمدارس سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدني محافظة شمال سيناء، تنفيذ  القوافل التعليمية في مدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية للبرلمان  وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة. 
 

الحادي عشر :

وقال إيهاب حسن"  وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالمحافظة، إن  شمال سيناء ستظل بؤرة اهتمام لدى القيادة السياسية، ونحتفي  بتنظيم مشروع  القوافل التعليمية والتنويرية  علي أرض الفيروز و تنفذها الوزارة مع شركاء النجاح،  للعام الحادى عشر على التوالى.



واكد "حسن عبدالوهاب" أن القوافل التعليمية   برعاية وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارتي «التربية والتعليم والتعليم ، والتنمية المحلية، من أجل  المساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية  ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

 

حيث يقوم بالتدريس فيها نخبة من الخبراء التعليم المتخصصين وذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

txt

انطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد شمال سيناء

سيناء القوافل التعليمية طلاب الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني

بالأرقام.. مصر تجني ثمارها| والفلاحين: انتعاش كبير في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

الأهلي يطير إلى الإمارات استعداداً لكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ