سهلة وشهية.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

تعتبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن من وصفة طبخ شهية مقتبسة من المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن، وهي من وصفات المطبخ الأمريكي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصبل..

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

مقادير طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن :

6 بطاطس كبيرة مسلوقة

1 كوب جبن أبيض مالح

3 بيضة

1 كوب بقسماط

2 كوب زيت للقلي

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن :

_ نغسل البطاطس ونقشرها، ثم نسلقها فى ماء مملح ونهرسها جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا.

_ نصنع منها كرات صغيرة ثم نقوم بفردها بيدك ونضعها بالجبن ونعيد تكويرها وتغلفها بالجبن.

_ نغمس كرات البطاطس في البيض المخفوق، ثم فى البقسماط.

_ نكرر ما سبق مع كل الكمية، ونحمي زيت غزير.

_ نحمر كفتة البطاطس بالجبن فى الزيت حتى تتحول للون الذهبي.

_ نقوم بتصفيتها، ونرصها فى طنجرة التقديم، و نزينها بشرائح الطماطم والخيار.