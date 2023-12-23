عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

جانب من الندوات
جانب من الندوات

نظمت المكتبة الرقمية بجامعة بنها سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصرى وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري لمنتسبي كليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية ، والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم واتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين ، مشيراً إلي حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

من جانبه قدم الدكتور عادل نبيل مدير وحدة المكتبة الرقمية خلال ورش العمل عرضا تقديميا حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري، كما قدم عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني.

جامعة بنها نك المعرفة المصرى رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى مصادر بنك المعرفة المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية : تقديم التوعية والمشورة لـ 379207 من الشباب

إنقاذ شاب مصاب بطعنتين فى القلب بمستشفى بنها الجامعى

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا الخيمة ويتفقد منافذ السلع الغذائية

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ 6135 مواطنة بالقليوبية

جامعة بنها الأهلية :إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

بحجة أداء العمرة.. ضبط صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر

بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر في التصنيف العربي لعام 2023

ترشيحاتنا

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مسؤول أردني: القصف الإسرائيلي علي غزة تسبب في نشاط زلزال بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ