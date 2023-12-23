تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") احتفالاً بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة (حماية المدنيين بمناطق الصراع) والتى عقدت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ، خلال الفترة من 25/11/2023م وحتى 21/12/2023م للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة (24) متدرب يمثلون (14) دولة إفريقية.

وحضر الحفل اللواء/ مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة ، والسفير/ الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" حيث نقل لهم اللواء/مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة - خلال كلمته التى ألقاها ، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص الوزارة ، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية ، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية .

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة ، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار .

تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر .

يأتى ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

و أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية ، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى ، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق .

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