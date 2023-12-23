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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب الفرق الكشفية بمراكز الشباب في سيناء

تريب الفرق الكشفية
تريب الفرق الكشفية بمراكز الشباب بسيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة، شمال سيناء، البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين  لتدريب الفرق الكشفية،  في المراكز على المستوى المحلي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ الي  ٢٠٢٤/١/١٥ .تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة..   حيث  يتم التدريب في المراكز من خلال القاده الكشفيين بعدد 200 طليع وطليعه لكل مركز .

الفرق الكشفية :

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية بالمحافظة ، أنه  تم   تنفيذ  البرنامج بمركز شباب مدينة العريش ،بتدريب الفرق الكشفية على كيفية عمل مأوي واستكمال باقي الدورات الكشفية ، وشرح استخدام المنديل في الرباط بالمثلث الاسعافات الاوليه تدريب القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود. حجاب.

     كما نفذ مركز شباب الضاحية تدريب الاشبال والزهرات علي الصيحات الكشفيه وتدريب على دورة السبيه والمربعه وعمل نموذج للكرسي والفرق بين العقده والربطة ، تدريب  القائده هدي علوي والقائد خالد شوقي .

 

كما نفذ مركز شباب السلام تدريب الاشبال والزهرات تقسيم الاشبال إلي سداسيات وتقسيم المهام عليهم والفرق بين الربطه والعقده وعمل نموذج كدجات كشفيه صيحات واغاني كشفيه والاسعافات الاوليه ( النقاله ) تدريب القائده ايه سعيد .

كما نفذ مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش تدريب الفرق الكشفية تم تدريب على منهج الاشبال والكشافه والزهرات والمرشدات على السمر التدريب القائد خالد حجاب .
 

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سيناء تدريب الفرق الكشفية مراكز

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