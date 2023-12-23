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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا.. وزارة المالية تبدأ صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر

تبدأ وزارة المالية، غدًا الأحد، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 علاوة غلاء معيشة بقيمه 600 جنيه ، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف

ويتضمن الراتب علاوة غلاء المعيشة التي سبق زيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه ، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

336.4 ألف موظف من العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية

كما يستفيد من علاوة غلاء المعيشة العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

 

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ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.

 

و حددت وزارة المالية من ، الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالتالي:-

1- الدرجه الأولى 7 آلاف جنيه، مدير عام 8 آلاف جنيه، العالية 9 آلاف جنيه، الممتازة 11 ألف جنيه)، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2023.

2- الدرجه الثانية 6 آلاف جنيه.

3- الدرجه الثالثة 5500 جنيه.

4- الدرجه الرابعة 5 آلاف جنيه.

5- الدرجه الخامسة 4500 جنيه.

6- الدرجه السادسة 4 آلاف جنيه.

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