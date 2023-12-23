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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يشهد تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقات الاقتصاد المنزلي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية تكريم الطلاب والمعلمين الحاصلين على المراكز الجمهوري في مسابقات الاقتصاد المنزلي، ومعلمي التربية الفنية المشاركين في مبادرة "بإيدينا نجملها" بشرق طنطا، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، و أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي، و السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية.

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وجاء ذلك في  ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال كلمته، أشاد وكيل الوزارة بالجهود التي تبذلها الشئون التنفيذية في جميع المسابقات الوزارية، والتي تشارك فيها المديرية على المستوى الجمهوري، والجهود التي تقوم بها التوجيهات العامة والسادة المعلمين والموجهين لمادتي الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، حيث حصلت المديرية هذا العام على 15 مركز جمهوري في الاقتصاد المنزلي، ضمن 257 مركز جمهوري في مختلف المسابقات الوزارية على المستوى الجمهوري.

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وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح المديرية، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، وشهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين والموجهين الحاصلين على المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري، والحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المديرية للاقتصاد المنزلي، كما قدم الشكر والتقدير وشهادات التقدير لمعلمي وموجهي التربية الفنية المشاركين في تجميل وتزيين مدرسة الجلاء الصناعية بنات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، من الداخل والخارج والرسم على الجدران، ضمن مبادرة "بإيدينا نجملها" والتي أطلقها محافظ الغربية، وتم العمل بها على مدار 3 سنوات متواصلة.

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