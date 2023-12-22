قسيسة فلسطينية: لا نستطيع الوصول للكنائس في الضفة الغربية.. فيديو

علقت القسيسة الفلسطينية سالي عازر، على إلغاء كنائس بيت لحم الاحتفالات بأعياد الميلاد بسبب حري غزة.

وقالت القسيسة الفلسطينية سالي عازر، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الوضع صعب جدا لأننا لا نعرف أن نصل لكنائسنا، حيث أن كل المناطق مغلقة".

وأضافت: "منطقة بيت لحم تعتبر محاصرة ومغلق عليها جدا ولا يمكن الوصول إلى بيت لحم"، لافته: "الوصول للكنائس صعب جدا في الضفة الغربية بسبب تقطيع الاحتلال للطرق".

وأشارت: "كل عام العالم يأتي إلينا للاحتفال، لكن هذا العالم نحن لا نستطيع ان نرى العالم"، متسائله: "أين الذين كانوا يأتون إلينا لماذا لا يتحدثون عنا، نحن نشعر كمسيحيين أن العالم لا يرانا، لأننا نعاني كثيرا".