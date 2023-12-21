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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط توترات خطيرة في الضفة الغربية

اقتحام المسجد الأقصي
اقتحام المسجد الأقصي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باقتحام مجموعة من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصي في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في وقت اشتداد الاشتباكات المسلحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة، مع اقتحامات واسعة من قوات الاحتلال لمدن الضفة الغربية وقتل المئات من المواطنين الفلسطينيين.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بـ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 20 ألفًا شخص.

كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قصفاً إسرائيلياً قتل 10 فلسطينيين وأصاب آخرين قرب منطقة يقيم بها نازحون قرب مستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” أن 25 شهيدًا سقطوا في قصف منزلين لعائلتي معمر وجرغون في خان يونس.

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