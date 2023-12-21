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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 55 خلال 24 ساعة في الهجمات الإسرائيلية على غزة

صدى البلد

قالت الإذاعة الفلسطينية،اليوم الخميس :"مقتل 55 جراء الهجمات الإسرائيلية على خان يونس جنوب غزة خلال 24 ساعة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل بدوى صفارات الإنذار  في كيبوتس نيريم بالقرب من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو قصف أمس نحو 230 هدفا لحماس في غزة منها منصة إطلاق صواريخ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل انه وقع قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ولم تؤكد الوكالة وقوع خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي علي أطراف لبنان أم لا.
كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.

 

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